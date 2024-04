Cristina Ferreira nega ter estragado as férias a Cláudio Ramos

Cláudio Ramos regressou esta terça-feira, 2 de abril, à condução do “Dois às 10”. No final do programa, Cristina Ferreira negou ter estragado as férias ao colega.

Durante a semana passada, Cláudio Ramos esteve de férias, tendo viajado até Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na altura, e devido à saída de Maria Botelho Moniz das manhãs da TVI, especulou-se que Cristina Ferreira teria “estragado” as férias ao colega.

A apresentadora aproveitou o final do programa desta terça-feira, 2 de abril, para desmentir os rumores. “Na Páscoa primeiro fui a Miami e agora estou aqui porque sua excelência foi de férias”, disse, aproveitando para esclarecer que não foi ao Porto, cidade de onde o atual namorado, João Monteiro, é natural.

“Muita notícia saiu a dizer que eu estraguei as férias ao Cláudio. Foi ao contrário! Eu é que tinha férias naquela semana e por causa dele tive de ir mais cedo”, sublinhou.