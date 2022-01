Cristina Ferreira sobre Pedro Lima: “O Pedro era feliz, era assim que o entendíamos”

Cristina Ferreira homenageou Pedro Lima em direto n’”O Programa da Cristina” (SIC), destacando o “choque” e a “surpresa” pela morte do ator, que aparentava ser “feliz”.

Depois de ter homenageado o ator nas redes sociais, a apresentadora recordou, esta segunda-feira, uma “das pessoas mais generosas” e “mais de bem com a vida” que conheceu e afirmou que, “infelizmente, aquela felicidade escondia muitas angústias, muitos medos, muitas tristezas, dores”.

“No sábado, quando fui surpreendida logo no início da manhã, o primeiro choque foi o porquê, o que é que aconteceu porque ainda não sabíamos bem o que é que tinha acontecido. Pouco tempo depois um dos meus melhores amigos que é amigo de todos os dias do Pedro disse o que é que tinha acontecido. E é ai que nós pensamos que não pode. Não pode porque o Pedro era feliz, era assim que o entendíamos”, afirmou.

“Nunca o vi de outra forma em todos os momentos em que estive ao lado do Pedro. O Pedro é feliz, com os seus filhos, com a companheira de há 20 anos. Nunca o vi zangado, nunca o mal, nunca o vi sem aquela felicidade estampada no rosto”, acrescentou.

“Infelizmente, sabemos hoje que aquela felicidade escondia muitas angústias, talvez muitos medos, muitas tristezas, dores… Talvez um percurso de vida onde não estavam ainda fechados muitos momentos não ultrapassados e por isso mesmo o Pedro decidiu a sua vida, neste caso, a sua morte”, sublinhou.

