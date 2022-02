Dalila Carmo confessa que não aguenta outro confinamento

Dalila Carmo voltou às redes sociais para admitir que não vai suportar outro confinamento. Os seguidores concordaram com a atriz.

É com as mãos no rosto, numa imagem a preto e branco, que Dalila Carmo garante que não aguenta outro confinamento, que o Governo está a preparar em função do aumento de casos de covid-19 depois das festas de Natal e Ano Novo.

“Outro confinamento? Já não tenho palavras”, desabafou a intérprete da TVI nas redes sociais.

Entre centenas de respostas, que concordaram, destaca-se o alerta de uma seguidora:”Não tivessem brincado ao Natal e à passagem de ano! É o resultado do bom senso do povo português!”