“Dança com as Estrelas”: Ana Malhoa é a primeira participante do programa

O “Dança com as Estrelas” está de regresso à TVI e já se sabe que Ana Malhoa integra o leque de concorrentes. O formato estreia a 7 de janeiro.

Primeira confirmação: após ter sido divulgada a data de estreia do programa “Dança com as Estrelas”, 7 de janeiro, já começam a ser desvendados os concorrentes.

Segundo avança a revista “TV Guia”, Ana Malhoa aceitou o desafio e vai integrar o leque de famosos a participar no formato. “A Ana é tudo o que se pretende: alegria, irreverência, sensualidade, talento e mediatismo. É um grande reforço, sem dúvida”, notou uma fonte da produtora Endemol à publicação.

Muitas figuras públicas estiveram em cima da mesa para participar no programa de dança, que será conduzido por Cristina Ferreira e Bruna Cabrerizo, mas as agendas acabam por não ajudar: “Às vezes, as agendas profissionais daqueles que desejamos não se encaixam, mas acreditamos que vamos encontrar o mais rapidamente possível um grupo capaz de proporcionar uma edição extraordinária”, sublinhou a mesma fonte.

Recorde-se que os jurados da nova edição também já foram anunciados: Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues.