“Dança com as Estrelas” vai contar com nova convidada especial

Depois de Sandra Felgueiras, o “Dança com as Estrelas” recebe nova convidada especial. Trata-se de uma empresária e ex-concorrente da “Casa dos Segredos”.

A pista do “Dança com as Estrelas” volta a encher-se, na gala do próximo sábado, 2 de março, de talento. Além das duplas que continuam em competição, o programa vai contar com uma participação especial.

Depois de Sandra Felgueiras, chega agora a vez de Liliana Filipa, empresária e ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, mostrar os dotes de dança.

“Liliana Filipa é convidada especial do ‘Dança com as Estrelas’ este sábado na TVI”, lê-se na publicação feita nas redes sociais da estação televisiva.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Vou ver. Gosto muito dela”, “Amava que fosse concorrente numa próxima”, “Ela dança muito bem, vai arrasar” e “Fiquei tão feliz” são alguns dos exemplos.