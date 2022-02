Daniel Monteiro, do “BB2020”, em entrevista: “Eu e a Iury vamos assumir-nos cá fora”

Em entrevista à N-TV, o concorrente expulso do “Big Brother 2020” declara-se apaixonado pela ex-Miss e garante que não se envolveram dentro da casa pelo “respeito” de Iury à família. O bombeiro diz que, cá fora, a relação vai ser às claras.

Uma noite sem dormir. Depois de ter sido expulso na noite passada da casa mais vigiada do país, Daniel Monteiro conversou esta manhã com a N-TV nos jardins da TVI, em Queluz de Baixo.

“Faço um balanço muito bom. Levo pessoas para a vida e nunca pensei que isso fosse acontecer num programa destes. Trago também uma pessoa comigo no meu coração e não imaginava, porque disse aos meus amigos e à minha mãe que não me ia envolver com uma rapariga num ‘reality show’. Conheci a Iury e percebi que as pessoas que estão neste formato são normais. Sim, estou apaixonado, é amor e nunca foi jogo”, garante o bombeiro.

Na “casa mais vigiada do país” Daniel Monteiro não pediu a ex-Miss em namoro… por pouco. “Não pedi pela forma dela agir. Ela tinha medo de prejudicar o jogo dela e não sabia como é que a família, que é muito conservadora, iria reagir. Se eu não saísse ontem, poderia ter sido feito, sem dúvida, até já estava combinado. Agora tenho de esperar e será melhor cá fora”.

“Para mim ela é a mais bonita da casa, sem dúvida, a nível do corpo, cara, tem tudo aquilo que um homem quer. Mas não foi isso que me puxou, mas o interior dela. Temos muito em comum”, acrescenta o ex-paraquedista.

“Ela diz que quer ter filhos e ser mãe de família e isso tudo levou-me a começar a gostar cada vez mais dela”, diz ainda Daniel Monteiro, que não tem dúvidas: “Eu e a Iury vamos assumir-nos cá fora!”

O ex-participante confessou aos jornalistas que entrou no programa descomprometido, depois de uma relação de dez anos. “Eu e a minha ex-namorada, a Soraia, terminámos em novembro e eu concorri em dezembro”, nota Daniel Monteiro, que admite que o ex-casal começou a ter “diferenças” nos últimos dois anos. “Imaginem, eu estava cansado e ela queria ir a um sítio e eu acompanhava-a. Se eu, por exemplo, queria ver uma prova de Enduro, ela queixava-se do pó e da lama e não fazia esse esforço”.

O rapaz de Valongo quer, agora, conquistar a “sogra” que, em entrevista, disse às revistas que temia que a “ciumeira” fizesse lembrar à filha o ex-namorado, com o qual teve uma relação abusiva. “Disseram-me que o que ela disse era mentira. Ai é verdade? Tenho a certeza que agora o pensamento é diferente”.

Sobre os concorrentes à vitória, Daniel Monteiro é claro: “Gostava que a Sandrina ganhasse. O Diogo está muito forte. Para mim vai estar entre ele, a Ana Catharina e a Soraia”, concluiu.