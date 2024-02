Debate decisivo visto por quase dois milhões e meio de telespetadores

O debate desta segunda-feira entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro nos três canais generalistas foi seguido por mais de dois milhões e quatrocentos mil telespetadores.

O frente a frente entre os líderes do PS e do PSD esta segunda-feira à noite no Capitólio, em Lisboa, foi seguido, em direto, na TVI, SIC e RTP1 por mais de dois milhões e quatrocentos mil telespetadores, segundo o “site” “Zapping”.

A SIC teve 9.5 de audiência média e 17.9% de share e 915 mil e 200 telespectadores; a TVI registou 8.7 de audiência média e 16.5% de share e 842 100 telespectadores; e, finalmente, a RTP1 alcançou 6.7 de rating e 12.7% de share e 651 500 telespectadores.

Números, ainda assim, distantes dos atingidos em 2022. Na altura, a conversa que opôs António Costa a Rui Rio, acompanhada, também em direto, pelos três canais em aberto, foi seguida por 3,2 milhões de telespetadores e foi o debate com maior audiência média registado até então – número ou percentagem de indivíduos que contactou com a última edição de um dado suporte.

João Adelino Faria (RTP), um dos moderadores do debate no Capitólio com Clara de Sousa (SIC) e Sara Pinto (TVI), antecipou ontem à N-TV que o frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos “pode ser uma das maiores audiências de sempre em prime time”.