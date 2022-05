Débora Monteiro arrasa empregada por “cama mal feita” e é obrigada a pedir desculpa

Um dia depois de ter criticado, publicamente, a empregada doméstica por uma “cama mal feita”, Débora Monteiro viu-se obrigada a pedir desculpas publicamente nas redes sociais.

Débora Monteiro tem estado envolvida em polémica após ter feito uma publicação em que criticava uma empregada doméstica, devido a uma “cama mal feita”, e questionava onde andam “as mulheres à antiga”.

A Internet não perdoou a atitude da atriz e rapidamente reagiu e criticou a intérprete. Após ver o seu nome envolvido em polémica e ser acusada de ter “arrasado” a empregada doméstica, Débora Monteiro decidiu recorrer, mais uma vez, às redes sociais para pedir desculpa publicamente e esclarecer a situação.

“Têm saído notícias com títulos bastante fortes a dizer que eu humilhei a minha empregada, percebo que seja para vender e percebo também que faça e crie o seu efeito”, começou por explicar num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Em primeiro lugar eu não tenho empregada, em segundo lugar eu estou a fazer testes, e o que eu posso dizer é que não é fácil arranjar uma pessoa da área que tem esse brio profissional, que goste do que faz,… e continuo na luta, continuo à procura”, acrescentou.

“Ontem não foi de forma alguma a minha intenção falar mal da senhora em si, ou da miúda que é basicamente da minha idade, foi dizer que realmente aquela cama não estava bem feita e deu-me vontade de rir e partilhei, não com maldade nenhuma, peço desculpa se ofendi alguém, até porque a minha mãe é doméstica… portanto, um beijinho a todos tenham um dia muito feliz”, concluiu.