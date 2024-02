Depois do pulmão, Marco Paulo luta contra cancro no fígado

Marco Paulo descobriu um cancro no fígado, depois da luta contra a doença no pulmão. Músico já começou a fazer tratamentos.

Uma nova luta contra a doença. Depois do cancro no pulmão, Marco Paulo revelou que luta contra um tumor no fígado.

Em conversa com Júlia Pinheiro, o músico contou que “quando estava para receber a notícia de que estava tudo resolvido apareceu no fígado”.

“Agora estou a fazer tratamento no fígado para curar esse tumor e vou fazendo quimioterapia, que não é igual, não é tão agressiva”, revelou Marco Paulo.