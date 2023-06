Diana Chaves e Marco Horácio reagem ao primeiro episódio de “Salve-se Quem Puder”

O programa “Salve-se Quem Puder” regressou ao pequeno ecrã este domingo, 18 de junho, e contou com Júlia Palha e Carolina Carvalho como capitãs de equipa.

“Há coisas que não mudam”, escreveu Diana Chaves. Este domingo, 18 de junho, passado 14 anos, o programa “Salve-se Quem Puder”, apresentado por Diana Chaves e Marco Horácio, regressou para animar as noites de domingo dos portugueses.

Os apresentadores já se pronunciaram nas redes sociais acerca da estreia e decidiram começar com a mesma frase: “14 anos depois, estamos de volta”.

“Muita coisa aconteceu entretanto, mas acho que hoje (ontem) vamos perceber que há coisas que não mudam. Durante estes anos, muitas vezes me perguntaram quando voltaríamos a soltar paredes… A partir de hoje vamos voltar a juntar as famílias ao serão! Só espero que se divirtam tanto quanto nós”, referiu Diana Chaves, minutos antes do episódio ir para o ar.

Marco Horácio, por sua vez, deixou vastos elogios a Diana Chaves e um agradecimento especial a Daniel Oliveira: “Esperamos estar à altura das expectativas. Uma coisa é certa… Voltar a trabalhar com a Diana foi como se nunca tivéssemos parado. Gosto genuinamente de trabalhar contigo Diana e divirto-me demais. Grande profissional amiga e apresentadora. Agora é o público que manda. Obrigado SIC e Daniel Oliveira pelo enorme mimo e confiança! Soltem a parede, soltem as gargalhadas e soltem a televisão feita para toda a família”.

Recorde-se que o programa é um duelo entre equipas – que tentam imitar os recortes da parede de esferovite para não caírem à água – que este domingo tiveram a companhia de duas madrinhas: Júlia Palha e Carolina Carvalho. A primeira apoiou equipa vermelha e a segunda a equipa azul.