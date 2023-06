Júlia Palha e Carolina Carvalho são as primeiras madrinhas do “Salve-se Quem Puder”

As atrizes Júlia Palha e Carolina Carvalho são as primeiras madrinhas das duas equipas que vão defrontar-se na noite deste domingo no “Salve-se Quem Puder”.

O “Salve-se Quem Puder” está de volta, neste domingo à noite, com Diana Chaves e Marco Horário a conduzirem mais uma vez o programa e a exclamarem “soltem a parede”.

Como habitualmente, haverá duas equipas em confronto – que vão tentar imitar os recortes da parede de esferovite para não caírem à água – e terão a companhia de duas madrinhas: Júlia Palha e Carolina Carvalho. A primeira vai apoiar a equipa vermelha e a segunda a equipa azul.

Treze anos depois, Diana Chaves e Marco Horácio celebraram o regresso do programa à SIC. “Soltem a parede! Preparados?”, referiu a apresentadora das manhãs da estação de Paço de Arcos no perfil de Instagram, com a frase mais usada no programa em que concorrentes tentam, a todo o custo, não cair na piscina.