Documentário da TVI vence prémio no Festival de Televisão de Monte Carlo

O documentário TVI “Covid-19: O Diagnóstico”, realizado pelo jornalista André Carvalho Ramos, venceu o prémio Best News Documentary no 60º Festival de Televisão de Monte Carlo.

Foi no passado dia 22 de junho, dia de encerramento do 60º Festival de Televisão de Monte Carlo, que decorreu a cerimónia de entrega dos Golden Nymph Awards.

Perante um júri composto por atores e profissionais da indústria, o canal de Queluz de Baixo foi o único em Portugal a receber uma nomeação para a edição deste ano do certame.

O documentário TVI “Covid-19: O Diagnóstico”, que estava em competição direta com trabalhos da França, Suíça, Reino Unido e Alemanha, foi o vencedor na categoria de Best News Documentary.

O autor da reportagem e jornalista André Carvalho Ramos assumiu ser uma honra receber esta distinção. “O reconhecimento deste documentário é, para mim, um reforço daquilo que a covid-19 significou para o mundo. Não há fronteiras, classes sociais ou estatutos. Somos todos iguais e todos podemos contrair um vírus que mudou o mundo. É uma honra receber esta distinção, um dos prémios mais importantes do mundo na área da televisão”, disse.

Esta reportagem de André Carvalho Ramos, com imagem de Nuno Assunção e edição de imagem de Pedro Marques, teve a sua primeira emissão na TVI em fevereiro e mostrou ao público o relato na primeira pessoa de quem está a trabalhar no limite das forças e histórias dos doentes que sobreviveram às formas sintomáticas mais graves da doença. A reportagem foi gravada na unidade onde tudo começou, o Hospital de São João, no Porto.