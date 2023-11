Dua Lipa atua no NOS Alive em julho de 2024: recordamos as passagens por Portugal

A primeira confirmação do NOS Alive é a artista britânica Dua Lipa. A intérprete de “Be The One” pisa, pela quarta vez, solo português.

Foi há seis anos que Dua Lipa estreou-se em palcos portugueses. A artista britânica experienciou uma grande ascensão em 2015, ano em que lançou o tema “Be The One”. Dois anos mais tarde, em 2017, ano em que lançou a música “New Rules”, atuou no MEO Sudoeste, um festival de música que decorre na Zambujeira do Mar.

Há cerca de um ano, para alegria de muitos fãs, a intérprete, de 28 anos, passou pelo Altice Fórum Braga, na cidade minhota, e pelo Altice Arena, em Lisboa, onde fez milhares de ouvintes vibrarem.

Esta segunda-feira, 13 de novembro, o NOS Alive anunciou Dua Lipa como a primeira confirmação. O Passeio Marítimo de Algés, local onde acontece o festival tem capacidade para cerca de 55 mil espectadores. Este ano, a organização levou nomes como: Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Sam Smith, entre muitos outros.

O anúncio surge apenas três dias após o lançamento do primeiro single do terceiro álbum de Dua Lipa, “Houdini”, produzido por Danny L. Harle e Kevin Parker dos Tame Impala.

A cantora e compositora nasceu em Londres, Reino Unido, mas viveu parte da adolescência em Pristina, Kosovo. Descendente de pais albaneses, Dua Lipa tem angariado fãs um pouco por todo o mundo.