Edmar vibra com a expulsão do “Big Brother 2020”

Edmar foi esta noite expulso da casa do Big Brother. O jovem de Londres diz que se sentiu aliviado.

Segunda expulsão no Big Brother 2020. Edmar saiu esta noite da casa mais vigiado só país com 52 por cento dos votos, contra os 48 de Noélia que se junta ao outro sobrevivente Daniel Monteiro, com 28 por cento.

O jovem de Londres mostrou uma satisfação por sair como nenhum outro concorrente em 20 anos de reality shows e defendeu que se sente “aliviado”. “Não estava preparado para isto, ainda por cima sem telemóvel, nem nada” referiu Edmar a Cláudio Ramos.

Recorde-se que o concorrente expulso esteve, involuntariamente, metido numa polémica, depois de Hélder ter sido acusado de homofobia para com o participante, que está em risco de expulsão esta noite.

