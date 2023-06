Em gravações nas Filipinas, Cláudia Vieira mostra corpo de sonho na folga

Há duas semanas a gravar o novo programa da SIC, “Paraíso”, nas Filipinas, Cláudia Vieira aproveitou a folga nos trabalhos para ir a banhos e exibir a excelente forma física.

A banhos nas Filipinas: a atriz Cláudia Vieira aproveitou a folga das gravações do programa da SIC “Paraíso” para “cair na água” e mostrar o corpo de sonho, que foi elogiado pelos seguidores, com palavras como “bela”, “deusa” ou “magnífica”.

“Uma folga bem aproveitada!”, resumiu a também apresentadora nas redes sociais.

“Estou do outro lado do mundo, com coração já bem apertado de saudades dos meus, principalmente das garotas, mas quis o destino que este desafio surgisse e eu agarrei-o e estou a aproveitar cada momento”, acrescentou nas redes sociais.

Recorde-se que Cláudia Vieira e o companheiro, João Alves, são pais de Caetana, de três anos. A atriz é, também, mãe de Maria, de 13, fruto do relacionamento terminado com Pedro Teixeira.

“Que local maravilhoso, com uma energia fora do normal”, concluiu Cláudia Vieira.

“Paraíso”, o novo “reality show” da SIC, é uma experiência social na qual os telespetadores vão acompanhar casais que acabaram de se conhecer e casar e que vão viver num sítio idílico, mas sozinhos e sem as facilidades e tecnologias da vida habitual.