Emanuel sobre a morte do pai: “Foi um dos dias mais difíceis na minha vida”

Emanuel revelou detalhes sobre a morte do pai, aos 88 anos, e os últimos meses difíceis entre o lar e o hospital.

O cantor fez um emotivo relato sobre a morte do pai, após vários AVC e ainda ter testado positivo à Covid-19, no programa “Alta Definição”, da SIC, e contou que não falhou um “Domingão”, pois só assim o pai conseguia vê-lo.

“Tinha o meu pai também num lar, numa situação muito difícil. […] Na fase final, em que ele ficou meses, ora no lar, ora no hospital, o ‘Domingão’ era quando ele via o filho mais velho e o filho mais velho representava a família”, afirmou, explicando que o pai “estava completamente imobilizado”.

“Teve três AVC e depois Covid-19. Venceu isso tudo. Só não venceu quando percebeu que chegou o dia 1 de janeiro. […] Quando o dia 1 passou e ele não veio cá, desistiu”, acrescentou.

Emanuel contou ainda que o pai “era muito ligado à família”. “Conheceu a minha mãe quando era uma criança, namoraram, casaram, criaram filhos e viveram sempre em consequência da família e dos filhos. […] Era um homem extraordinário”, afirmou.

“Eu e os meus irmãos somos muito gratos por ter tido um pai como ele. Não era muito afetivo, não demonstrava as emoções, mas era um homem de família, trabalhador”, recordou.