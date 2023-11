Encontro de Genoveva Casanova e Príncipe Frederico da Dinamarca gera polémica

A revista espanhola “Lecturas” revelou imagens do príncipe Frederico da Dinamarca ao lado da socialite mexicana Genoveva Casanova. Esta já pediu desmentido à publicação

Imagens de paparazzi do príncipe Frederico da Dinamarca, de 55 anos, a passear em Espanha ao lado de Genoveva Casanova, de 47, em Madrid, Espanha, no mês de outubro, estão a agitar as águas e a criar polémica. As fotografias foram publicadas na edição da revista “Lecturas”, na terça, 7 de novembro, e a socialite já veio pedir um desmentido vincando que as afirmações comprometem não só a sua reputação como a do príncipe herdeiro da Dinamarca, que recebeu no início desta semana a visita dos reis de Espanha.

Segundo Genoveva Casanova, as razões do encontro ter-se-ão devido ao facto de ambos terem um amigo em comum com o príncipe, de este ter ficado de ser anfitrião de Frederico na sua passagem por Espanha, mas ter sido impossibilitado de o fazer.

De acordo com a versão de Genoveva Casanova à publicação, acabaria por ser ela a fazer essa visita devido ao facto de o amigo de ambos ter adoecido. Assim sendo, Genoveva esteve com o príncipe na visita ao museu Thyssen, ao Parque do Retiro e assistiram juntos a um espetáculo de flamenco, à noite.

Por sua vez, o diretor da publicação, Luis Pliego, reitera n o programa de televisão de Ana Rosa Quintana que ambos terão ido, já após o espetáculo, para casa da socialite mexicana e que o Frederico só terá saído na manhã seguinte. A mulher do príncipe Mary Donaldson, estaria por essa altura em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Relato que Genoveva desmente segundo a diretora adjunta da revista “Vanitatis”, Paloma Barrientos. “Quero deixar bem claro que não tenho nenhuma relação com ele, como se está a fazer crer. Somos amigos e as fotos não demonstram nada. Apenas para quem quer tergiversar sobre as imagens e ver onde não há nada. Temos amigos em comum e eu não revelo quem são as minhas amizades”, declarou Genoveva Casanova à “Vanitatis”.