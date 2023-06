Entrevista a Marco Horácio: “O segredo do ‘Salve-se Quem Puder’ é a simplicidade”

Quase 14 anos depois da estreia, Marco Horácio e Diana Chaves estão de regresso com o “Salve-se Quem Puder” nas noites de domingo à noite da SIC. O apresentador elogia a atriz e revela o segredo do sucesso.

“Soltem a parede”. A frase já tem quase 14 anos e voltou a ser ouvida na SIC na semana passada: o “Salve-se Quem Puder” regressou aos domingos à noite à estação de Paço de Arcos e com ele também os famosos – e os padrinhos anónimos -, que tentam imitar a figura de uma parede de esferovite para não cair na piscina.



“Não contávamos com o sucesso de há 14 anos, aquilo eram pessoas a levar com paredes em cima! O grande segredo deste formato é a simplicidade e não é preciso ter formação na NASA para perceber”, refere Marco Horácio à N-TV.



“Isto é um desafio, o que os portugueses adoram, e, depois, gostam de ver as outras pessoas a caírem à água; se meter uma parede de esferovite estanque pelo meio, melhor ainda! Depois, os miúdos riem das coisas mais simples que, normalmente, são as mais eficazes”, defende o apresentador.

Ao lado de Diana Chaves, Marco Horácio mantém a mesma química de há quase duas décadas. “Neste formato voltamos a ser os mesmos miúdos que éramos há 14 anos, a picar um ao outro, e ela tem uma grande capacidade de me aturar, que não é fácil: às vezes deixo-me ir e ninguém me segura e ela tem sempre o bom senso de ‘anda aqui para o meu lado, estamos a fazer um programa de televisão’. E temos uma química tão boa que não nos atropelamos e isso é da grande amizade que nos une. Nunca tive esta química a trabalhar com outra pessoa”, garante.

Fora do ecrã, o artista prepara-se para continuar com o seu “Rouxinol Faduncho“ – em outubro vai fazer uma batalha de fados com o músico Marco Rodrigues -, já gravou o “Levanta-te e Ri” para a plataforma OPTO e tem… o casamento com Sara Biscaia.

“Não me falem dos preparativos, dão mais trabalho do que preparar os programas. Mas a Sara trata de tudo. Só escolhi a cor do meu fato”, refere. “Nós decidimos tudo os dois, mas deleguei mais nela. Não está a haver a pressão daquilo que temos que escolher, estamos muito felizes e vai ser passo a passo. Casamos a 14 de agosto pelo civil e a 30 de setembro haverá uma festa de arromba”, garante, à despedida.