Espírito natalício: Estas famosas já montaram a árvore de Natal

Ainda falta um mês para o Natal, mas várias figuras públicas, principalmente as que têm crianças, já anteciparam as preparações para as festividades.

O Natal é sinónimo de magia. As famílias reúnem-se à volta da mesa, os miúdos e graúdos unem-se para celebrar e as preparações para a festividade são um dos momentos mais aguardados do ano, principalmente para os mais novos.

Este ano, várias figuras púbicas, nomeadamente as que têm crianças, anteciparam a montagem da árvore e os preparativos. Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, foi uma das primeiras a entrar em modo natalício.

“Não quero saber se é cedo, DES-LAR-GUEM-ME! A rapidez com que se chega ao Natal, é a mesma que o Natal leva a passar, por isso não contem comigo para fazer árvores só em dezembro. ‘Ah, mas e a tradição e coiso?’. Não quero saber”, escreveu.

“A pessoa nunca pára em casa, mal senta o rabo no sofá, mal tem tempo para contemplar as luzes da árvore, por isso deixem-me sossegada com os meus preparativos natalícios a 12 de novembro, que se me enervam muito, para o ano faço a árvore em julho. Pior, fica já feita deste ano para o outro. Entretanto, já comprei um presente mas, neste caso, cheira-me que foi só aquele entusiasmo inicial e que agora vou arrastar o resto até 23 de dezembro. O costume”, adiantou.

Também Catarina Gouveia partilhou um vídeo do momento em que preparava árvore com a ajuda da filha, Esperança, já na casa nova. A atriz optou por um pinheiro natural: “Seria impossível passarmos um Natal sem o seu encanto! Depois do Natal, iremos, os três, devolvê-lo à terra, para o ver a crescer forte e robusto, a contribuir para um mundo mais verde”, contou.

Helena Costa partilhou um vídeo idêntico, com as filhas gémeas Maria do Mar e Mercedes, onde frisou que a casa fica com outro encanto durante o Natal: “E a nossa casa ficou mais aconchegada, mais familiar”.