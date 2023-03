Esta é a data de estreia da segunda temporada de “Sou Georgina”

Se na primeira temporada, Georgina mostrou as origens, os primeiros empregos, os gostos, as amigas e o quotidiano em casa e com os filhos, na segunda vaga deste documentário alargado, marcado para se estrear a 24 de março, a companheira de Cristiano Ronaldo vai levar os seguidores de “Jaca até aos Grammys latinos”.

Mas não só. A empresária de 29 anos vai mostrar “o melhor e o pior momento da sua vida”, como revelou a Netflix em comunicado enviado às redações, em janeiro.

Recorde-se que em setembro último e a propósito da apresentação desta segunda temporada, a produção apresentou um trecho que evocava o nascimento da Bella Esmeralda mas a perda, no mesmo momento, do outro gémeo. “A vida deu-me muito em pouco tempo. Este ano, vivi o melhor e o pior momento da minha vida em apenas um instante. Um pedaço do meu coração voou e eu perguntei-me como seguir em frente”, afirma Gio na segunda temporada do docu-reality da Netflix Sou Georgina.