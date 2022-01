Famosos confortam mulher de Pedro Lima no último adeus ao ator da TVI

Jéssica Athayde, Sá Pinto ou José Eduardo Moniz foram algumas das caras conhecidas que apoiaram Anna Westerlund no último adeus a Pedro Lima.

Rodeada por amigos. Anna Westerlund, viúva do ator Pedro Lima, recebeu o conforto de centenas de amigos e familiares no último adeus ao intérprete da TVI, que morreu no passado sábado no Guincho.

Antes das cerimónias fúnebres começarem no Hipódromo de Cascais, Anna Westeriund foi apoiada por Jessica Athayde e Ricardo Sá Pinto, com o antigo jogador do Sporting a abraçar um dos filhos mais novos da ceramista.

Mais tarde, o relvado do hipódromo encheu-se de pessoas para celebrar a memória do malogrado ator. A mulher, Anna e a irmã, fizeram os discursos mais emocionados, com a ceramista a tornar públicos os votos para o casamento que se iria realizar no próximo ano.

Os aplausos foram muitos e as lágrimas também e, depois de cerca de duas horas no hipódromo de Cascais, o cortejo fúnebre rumou para o Centro Funerário de Alcabideche, numa cerimónia reservada à família de Pedro Lima.