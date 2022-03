Fase de audições do “Ídolos” já arrancou com a estreia dos novos jurados

A aventura do “Ídolos” começa hoje, dia 1 de março, para os jurados. Ana Bacalhau, Joana Marques, Martim Sousa Tavares e Tatanka ouvem os primeiros candidatos.

Apresentado por Sara Matos, “Ídolos” procura uma estrela no mundo da música. É o programa que dá ao público a oportunidade de lançar a carreira do próximo grande ídolo pop.

Tudo começa com uma audição: Ana Bacalhau, Joana Marques, Martim Sousa Tavares e Tatanka ouvem os candidatos tendo por objetivo encontrar os melhores dos melhores. Para os que superem a audição, começa depois a verdadeira competição: o Teatro. Nesta fase, os candidatos são postos à prova numa série de testes.

Os cantores que ultrapassarem esta fase começam a competir pelos votos do público para assegurar um lugar nas Galas ao vivo.

Daqui em diante, todas as semanas cada candidato tem de interpretar canções que põem à prova a sua versatilidade e o seu talento. O público vota e no final de cada gala um candidato é eliminado da competição até restarem apenas três.

Os finalistas ficam com apenas uma semana para conquistar definitivamente o apoio do público e conquistar o maior dos prémios: tornar-se no próximo Ídolo de Portugal.

“Ídolos” é produzido para a SIC pela Fremantle Portugal.