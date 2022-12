Fernanda Serrano e muitos famosos na abertura da Wonderland Lisboa

Fernanda Serrano, Paulo Pires, Ana Rita Clara, Eduardo Madeira e Zé Lopes foram alguns dos famosos que inauguraram nesta quinta-feira à noite a árvore de Natal da Wonderland Lisboa.

Pouco passava das 18.30 H quando o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, ao lado de José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI, da atriz Fernanda Serrano e dezenas de crianças, ligou a árvore de Natal da Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII.

A intérprete da novela “Quero é Viver”, da TVI, foi uma das figuras públicas presentes no evento, ao lado de Paulo Pires, Ana Rita Clara, Rúben Rua, Eduardo Madeira ou Zé Lopes.

A Wonderland Lisboa abriu as portas em 2016 e, depois de dois anos de pandemia, voltou a reunir milhares de pessoas no ano passado. Em 2022 são esperadas 750 mil visitas no Parque Eduardo VII.