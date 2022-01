Fernanda Serrano chora a morte do grande amigo Pedro Lima

Fernanda Serrano está de luto após a morte do seu “herói e amigo” Pedro Lima, que morreu aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho.

A atriz ficou chocada com a morte do seu grande amigo e colega de trabalho. No perfil de Facebook, a intérprete já fez questão de deixar uma mensagem de despedida ao intérprete.

“Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava Sempre lá. Tinhas Sempre a palavra certa. Não te irei conseguir retribuir nunca a Amizade, o Carinho, o Exemplo! O meu Herói! O nosso Herói! Levaste o meu coração contigo!” pode ler-se na legenda.

Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava Sempre lá. Tinhas Sempre a palavra certa. Não te irei conseguir… Publicado por Fernanda Serrano em Sábado, 20 de junho de 2020

Além de Fernanda Serrano, também Rui Unas lamentou a morte do ator. “Não tenho palavras. Não tenho. Apenas o meu mais profundo lamento”, escreveu o ator e apresentador da SIC.

Já Iolanda Laranjeiro mostrou-se incrédula com a notícia: “Não, não, não, não, não, não, não. Então, Pedro? Aparece lá a rir a dizer que é tudo a brincar e que, como sempre, deste cabo de todas as ondas. Por favor. O amante da Vida, da família, das caranguejo, do rigor, do profissionalismo, da ética, não se pode ir embora assim.”

https://www.instagram.com/p/CBp6QwRp2El/