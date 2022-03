Filha mais nova de Cláudia Vieira faz um ano: “És forte miúda e uma fixe”

Caetana, a filha mais nova de Cláudia Vieira e de João Alves, completa esta terça-feira um ano. A atriz mostrou-se emocionada nas redes sociais.

É o primeiro aniversário da filha mais nova, Caetana, e Cláudia Vieira decidiu partilhar a data com os seguidores na Internet. A atriz e apresentadora da SIC mostrou-se emocionada com o fruto da sua relação com o empresário João Alves.

“Como assim já passou um ano?”, começou por questionar Cláudia Vieira no perfil de Instagram.

“Dia 1 de dezembro, de forma inesperada, chegaste às nossas vidas… em boa hora a Dra. Madalena te tirou dentro de mim, bem pequenina mas cheia de força. Num ano atípico usufruíste da presença dos papás e da mana mais do que seria expectável”, lembrou a comunicadora do terceiro canal.

“Só adoeceste no momento em que também tu ficaste contaminada com este maldito vírus. Mesmo assim, nunca perdeste a boa-disposição. És forte miúda e uma fixe.

PARABÉNS PEQUENINA”, concluiu Cláudia Vieira.

Recorde-se que a estrela da SIC é ainda mãe de Maria, que nasceu do namoro com o ator da TVI Pedro Teixeira.