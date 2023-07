Filhos de Shakira tratam namorada do pai com alcunha peculiar

Shakira separou-se de Piqué, que tem um relacionamento com Clara Chía. A propósito dos detalhes do acordo de guarda parental, imprensa revela alcunha que os filhos do ex-casal usam para tratar a namorada do pai.

A separação de Shakira e Gerard Piqué foi um assunto que deu o que falar na imprensa internacional. E, no mínimo, confusa, tensa e complicada, pelos rumores de que o futebolista teria traído a mulher. Contudo, mais tarde, a cantora colombiana afirmou que tinha descoberto que tinha sido traída pela imprensa.

O divórcio do ex-casal tem tido o tribunal como palco de luta, principalmente no que toca à custódia dos filhos. Sasha e Milan são filhos em comum da artista e do jogador de futebol e, numa das cláusulas do acordo de custódio, as crianças não poderiam ter qualquer relacionamento com Clara Chía, namorada de Piqué.

Alguns meios de comunicação internacionais, incluindo o ABC, noticiam que os filhos de Shakira têm uma alcunha própria para tratar a namorada do pai. “[Há uma] forma como falam da Chía em casa da cantora: ali não é Clara Chía, nem a namorada do Piqué, ali nada mais é do que empregada do papá”, refere o ABC.

Com a situação caótica da separação, Shakira mudou-se para Miami, onde tem vivido novos capítulos da sua vida de solteira. Já para o lado de Piqué, os rumores são que o futebolista e a namorada estão prestes a subir ao altar.