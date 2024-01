Francisco Monteiro chora em direto na TV e Cláudio Ramos admite que também se emocionou

Francisco Monteiro chorou em direto na televisão e Cláudio Ramos admite agora que se emocionou com o ex-concorrente do “Big Brother”.

Depois de ter abandonado a “casa mais vigiada do país” devido às constantes discussões com Miguel Vicente, Francisco Monteiro conversou com Cláudio Ramos no “Dois às 10” e não evitou as lágrimas ao ver um resumo da sua participação no “Big Brother”.

Depois de ver a emoção do concorrente, o apresentador interpretou as lágrimas de Francisco Monteiro e confessou que também ele ficou emocionado.

“Não são só os jogadores de um programa de televisão, são pessoas antes disso. É impossível não que lhes criar afeto, estima e ter empatia pelas ações que acompanhamos 24 horas por dia”, começou por referir nas redes sociais.

“Muita gente me questionou ontem porque me emocionei com a saída do Francisco. Também me emocionei com a saída da Diana, por exemplo, porque me emociona a verdade, seja ela qual for”, justificou Cláudio Ramos.

“Ontem, quando o Francisco decide abandonar o jogo, num segundo achei que eu podia ter feito alguma coisa para impedir. Um gesto, uma palavra, qualquer coisa… mas não podia. A decisão estava tomada e sendo o melhor para ele é o melhor para nós, que zelamos, antes de qualquer coisa, pelo bem estar emocional dos concorrentes”.

“É impossível não assumir que se perde um brilhante elemento, ainda que tenha sido por decisão dele, mas é justíssimo dizer que o jogo continua dentro da casa com um luxuoso elenco. É o ‘Desafio Final’, só os melhor ali têm espaço”, notou o apresentador.

“Hoje de manhã o Francisco sentou-se no @doisas10tvi e explicou as suas razões. Não há que as questionar. São as razões dele e isso basta-lhe”, rematou Cláudio Ramos.