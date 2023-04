Francisco Nunes pronuncia-se sobre o divórcio de Liliana Aguiar: “O inferno acabou”

Liliana Aguiar e Francisco Nunes estão a atravessar um processo de divórcio e recorreram às redes sociais para se pronunciarem acerca do assunto.

Liliana Aguiar anunciou na passada terça-feira, dia 11, que decidiu “viver em paz” com Francisco Nunes: “A guerra só nos destrói, percebi isso nestes últimos meses”.

Durante a separação, a apresentadora afirmou ter vivido momentos de “grande turbulência” e, ainda, rematou: “Só consegues perdoar aquilo que eras capaz de fazer”.

Nesta quarta-feira, dia 12, foi a vez do ex-marido, Francisco Nunes, pronunciar-se acerca do divórcio. “Somos pais de várias crianças e um é só nosso e isso basta para que paremos com toda esta confusão”, começou por escrever o “mental coach”.

“Foram feitas acusações mútuas que melindram a nossa credibilidade pois em momentos de raiva de ira e de guerra dizem-se coisas exageradas e por vezes sem nexo. Jamais se pensou nas consequências futuras!”, continuou.

Francisco deixou claro que “o inferno acabou”: “Só nos resta viver em amor e em paz, agradeço que parem com pré-julgamentos de alguma espécie em relação aos dois, pois o término decidido por nós basta para que o único capaz de julgar espiritualmente tudo o que aconteceu o fará para bem de todos, Deus”.

Mais à frente, deu, também, a entender que no futuro estarão juntos, nem que seja pelo bem dos filhos: “Se nós fôssemos tão maus como nos julgámos jamais estaríamos ao lado um do outro para o que aí vem. A Liliana devo protege-la da mesma forma como ela me deve proteger a mim. Que os erros de cada um sejam tratados, ultrapassados por cada um!”.

“Juntos? Só nos resta esperar e ver o que o futuro nos traz, certamente que o melhor para todos será o que vai acontecer”, rematou.

Recorde-se que o ex-casal, Liliana Aguiar e Francisco Nunes, foi, recentemente, visto na praia, mesmo depois das acusações de violência doméstica por parte da modelo.