“Gaffe” de Maria João Abreu torna-se viral: “Já aprendi a lição!”

Maria João Abreu reagiu a uma brincadeira sobre as declarações que proferiu n’”O Programa da Cristina”, durante uma entrevista a Ângelo Rodrigues, que se tornaram virais na Internet.

A atriz respondeu a uma publicação de António Raminhos, que editou parte da conversa em que a própria diz que uma amiga sacerdotisa do Tibete aconselhou que todo o elenco de “Golpe de Sorte” (SIC) imaginasse uma “chuva dourada” para levar boas energias ao ator que esteve internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

“António Raminhos, já aprendi a lição!”, escreveu a intérprete na caixa dos comentários do Instagram do humorista.

As declarações de Maria João Abreu que, sem a atriz o desejar, acabaram por ter uma conotação sexual, foram proferidas durante uma transmissão especial d’”O Programa da Cristina”, no sábado, naquela que foi a primeira entrevista em televisão do intérprete do terceiro canal depois de este ter tido alta hospitalar.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues esteve internado na unidade de saúde desde o final de agosto até ao final de outubro, devido a uma infeção na perna esquerda, por alegadamente ter injetado testosterona.

Nesta fase, o ator encontra-se em recuperação na clínica de fisioterapia de António Gaspar. Ao longo deste processo, uma equipa da SIC tem acompanhado e gravado tudo para mais tarde ser emitido num documentário.

LEIA TAMBÉM: