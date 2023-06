Georgina Rodríguez é alvo de críticas após mostrar look no aniversário dos gémeos

No dia em que a casa de Ronaldo estava em festa por causa do sexto aniversário dos gémeos Eva e Mateo, Georgina Rodríguez foi criticada após exibir o look e as joias de luxo.

Ontem foi dia de festa na casa de Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol comemorou o aniversário dos seus filhos gémeos Eva e Mateo. E apareceu ao lado da namorada Georgina Rodríguez.

O avançado do clube saudita Al Nassr partilhou nas suas redes sociais imagens da festa organizada para os gémeos. E Georgina não deixou de assinalar a ocasião. Contudo, o que publicou foi alvo de críticas.

“Gio”, como é apelidada, partilhou no seu Instagram um álbum de fotos em que mostra o look que utilizou na comemoração, assim como as suas joias. A modelo também mostrou fotos com os gémeos e com a família, mas as fotos da própria foi o que gerou controvérsia na Internet.

Nas caixas de comentários, podem ler-se comentários como: “É o aniversário dos seus filhos, mas ainda te destacas primeiro”, escreveu um seguidor. “Mas que mulher mais vazia e materialista! Ela comemora o aniversário dos filhos e a primeira coisa que faz é mostrar-se e só depois as crianças. E não podia faltar a exibição desnecessária”, referiu outro internauta.

Apesar de todas as críticas, houve também quem defendesse Georgina. “O Instagram é dela, não dos filhos. E se ela quiser colocar a primeira foto do look daquele dia, que importa”, lê-se num comentário. “Parem de criticar. Vocês gostavam de ter a vida que ela tem, todos gostavam de andar como ela”, pode ler-se noutra reação.

É de recordar que, recentemente, os rumores de uma crise na relação de Ronaldo e Georgina têm aumentado. Mas nas fotos do aniversário, é destacado a presença de ambos, juntos.