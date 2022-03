Georgina Rodríguez festeja título da Juventus com dedicatória a Cristiano Ronaldo

A modelo espanhola festejou o título da Juventus com uma dedicatória especial ao internacional português nas redes sociais.

Depois da conquista do título da Juventus e de Cristiano Ronaldo ser campeão pela sétima vez na carreira (segunda vez em Itália), este domingo, Georgina Rodríguez destacou a “dedicação” e “inspiração” do futebolista.

“A união faz força e somos campeões. Não sei que palavra inventar para descrever a tua dedicação, o que tu és, o que projetas, o que nos inspiras e superar o que o que já és… O melhor do universo. Continua assim, 24 horas em 365 dias, ano após ano. Não podemos ter mais orgulho em ti. E comemoramos assim”, lê-se na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram, na qual surge com os filhos durante uma festa do pijama.

