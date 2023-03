Georgina Rodríguez lembra momento íntimo com Ronaldo: “Mandou-me ir ter com ele ao spa”

Georgina Rodríguez conta na série da Netflix “Soy Georgina” que teve sexo com Cristiano Ronaldo no spa de casa.

Momento íntimo no spa: na série “Soy Georgina”, exibido pela plataforma de “streaming” Netflix, Georgina Rodríguez admitiu, entre sorrisos, que teve sexo com Cristiano Ronaldo no spa.

“Tinha evitado tomar banho na praia (por causa de tatuagens que tinha feito) mas cheguei a casa e o Cris mandou-me ir ter com ele ao spa”, confidenciou a empresária espanhola.

“Podias ter feito amor na cama, não no spa”, brincou um amigo, ao que “Gio” respondeu: “Não, nós fizemos isso lá!”.

Recorde-se que esta semana a companheira de CR7 viu-se envolvida em polémica, depois de ser atacada por Tamara Gorro, ex-mulher do jogador do Benfica Garay, que considerou “uma atitude vergonhosa” Georgina falar dos “meninos pobres aos filhos” e fazer compras de “milhares de euros”.