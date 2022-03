Gerês acolhe as gravações da novela “Para Sempre” da TVI

As gravações da nova novela da TVI “Para Sempre” decorreram na freguesia de Vilar de Veiga, no Gerês. A equipa técnica e os atores foram recebidos pela vereadora Ana Genoveva.

Os trabalhos contaram com a presença da vereadora da Cultura do Município de Terras de Bouro, Ana Genoveva, que recebeu a equipa e agradeceu o facto de terem escolhido aquele local para fazer parte da novela, tal como avançou o Município de Terras do Bouro em comunicado.

A produtora Plural está encarregue da produção desta ficção televisiva, da qual fazem parte atores como Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, Marina Mota, Luis Esparteiro, Antonio Capelo, Paulo Pires, entre outros.

“Para Sempre” é contada entre Lisboa, Braga e Arcos de Valdevez. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, já tinha afirmado que se trata de uma história “extraordinária e cheia de segredos”.

“‘Para Sempre’ marca o regresso do Diogo Morgado e da Inês Castel-Branco à melhor ficção da TVI. É uma história extraordinária, cheia de segredos por desvendar e gravada a norte, numa das zonas mais bonitas do país. É uma grande aposta da TVI, no sentido de fazermos cada vez mais e melhor”, disse a também apresentadora, em comunicado.