Grammy Latinos juntam ex-namorados e são palco de novidades

Os Grammy Latinos são o evento mais importante do mundo, no que diz respeito à música latina. A 24.ª cerimónia anual aconteceu esta quinta-feira, 16 de novembro, em Sevilha, Espanha, e juntou várias caras conhecidas.

Rosalía esteve em destaque, tanto na passadeira vermelha, como na performance que realizou ao interpretar o tema “Se Nos Rompió El Amor”. A cantora espanhola abriu a gala e reencontrou-se com o ex-namorado, Rauw Alejandro, com quem lançou o tema “Beso” este ano.

Já Anitta, surgiu deslumbrante na chegada, com um vestido em tom de vermelho e vários recortes na zona abdominal.

Shakira foi uma das galardoadas da noite. A colombiana venceu na categoria de “Canção do Ano”, com a música “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, na qual lançou várias indiretas ao ex-marido, Gerard Pique, após ter descoberto uma alegada traição com Clara Chía.

A gala ficou marcada pelo anúncio da gravidez de David Guetta com Jessica Lebon. O Dj, de 55 anos, e a modelo, de 31, aguardaram a chegada do primeiro filho e posaram sorridentes para os fotógrafos.

Quem, também, não conseguiu esconder a felicidade foi Maluma. O cantor brincou na passadeira vermelha ao lado da namorada, Susana Gomez, que está, à semelhança de Jessica Lebon, grávida.