Há dois novos concorrentes no “Big Brother – Desafio Final”

Tatiana Boa-Nova e Hélder Teixeira são os novos concorrentes do “Big Brother – Desafio Final”, anunciou ontem à noite a TVI.

Continua a agitação na “casa mais vigiada do país” e nesta segunda-feira entraram mais dois concorrentes no “Big Brother – Desafio Final”: Tatiana Boa-Nova, 31 anos, de Espinho, e Hélder Teixeira, 43 anos, de Santa Maria da Feira, dois “velhos conhecidos” do “reality show” apresentado por Cláudio Ramos.

Se a jovem, mulher de Rúben Boa-Nova, tem tido, ao longo dos anos, várias participações elogiadas no “Big Brother” – no qual participou com o companheiro -, Hélder Marques foi expulso do programa em 2021, depois de ter feito a saudação nazi.