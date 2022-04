Hélder Agapito: “Na rua perguntam-me se levo cartas”

O carteiro “Paulo” é uma das personagens mais divertidas da novela “Festa é Festa” (TVI). Hélder Agapito garante que joga muito com o improviso.

Entrega as cartas com os destinatários sempre errados e costuma entrar com a bicicleta – que batizou de “princesa” -, por dentro das casas das personagens da novela da noite da TVI “Festa é Festa”: Hélder Agapito, que dá vida ao carteiro “Paulo”, desempenha um dos papéis mais divertidos da trama que continua a liderar as audiências na segunda temporada e que tem a terceira prevista para breve.

“A reação ao meu carteiro ‘Paulo’ tem sido ótima, estou muito contente”, afirma, em declarações à N-TV. A personagem é tão marcante que, na rua, o ator é muito interpelado pelo público. Perguntam-me: ‘Tem uma carta para mim?’ Respondo: ‘Se calhar tinha, mas já entreguei noutro sítio!’” acrescenta o artista, com um sorriso.

Em aberto permanece o romance com “Elizabete” (Ana Marta Contente). “A paixão pela ‘Betinha’ tem fases. Acho que ela ainda está na dúvida. Mas vai acabar por ser arrebatada pelo amor do ‘Paulo’, porque ele além de ser um profissional do ‘carteirismo’ também é um profissional da sedução”, garante o intérprete.

Na novela, o carteiro tem algum espaço para a improvisação. “A minha personagem dá-me algum espaço para o improviso, mas isso também tem a ver com os anos que já levo disto. As pessoas da direção do projeto, colegas, câmaras e realizadores já me conhecem. Há sempre ali uma altura de improvisação e entre nós gozamos com isso imenso e tiramos mais partido ainda das cenas”, explica.

Para Hélder Agapito, uma das razões do sucesso de “Festa é Festa” é “a linguagem diferente, com humor” e não a “típica história do menino que vai herdar a fábrica e que é assassinado”. “Esta linguagem ‘fora’ foi muito importante, assim como as pessoas com as quais trabalho. São personagens que correm o risco de ir para o “abonecado” e arranjar um meio-termo para os telespetadores gostarem é um grande desafio”.

Nos tempos livres das gravações Hélder Agapito, que tem uma filha em comum com a atriz Inês Curado, continua a dedicar-se à música, até porque não tem redes sociais, como confessou, recentemente, a Maria Botelho Moniz e a Cláudio Ramos, no programa “Dois às 10”. “Não tenho mesmo redes sociais, nunca tive. Sou uma pessoa relativamente informada e vejo as notícias no telemóvel”, garantiu.

O intérprete só vê vantagens em ser um “infoexcluído”: “Não ter sempre imensa informação sobre mim dá para ir criando outras coisas. Noutros projetos já me aconteceu estar a malta na sala toda no telemóvel e eu agarro na guitarra, começo a tocar e vou por aí fora”, rematou Hélder Agapito.