“Big Brother”: Helena Isabel promete voltar para os braços de Quinaz

Com a expulsão, este domingo, da “namorada” Helena Isabel, Gonçalo Quinaz não segurou as lágrimas. Agora, a advogada faz juras de amor ao antigo futebolista que ficou dentro do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

Helena Isabel Patrício foi a concorrente expulsa na Gala, ao vivo, deste domingo do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, com uma curta distância para Joana Diniz.

Mal a advogada abandonou a mansão da Ericeira, sem se despedir dos outros participantes do formato, o namorado – não assumido -, Gonçalo Quinaz não evitou as lágrimas.

Emocionada com o que iria ver, mais tarde, já em casa, depois da expulsão, a advogada declarou-se pela primeira vez publicamente ao antigo futebolista: “Estou aqui, até já meu amor”, prometeu Helena Isabel Patrício.