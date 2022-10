Inês Gutierrez sobre a saída da TVI: “Quero acordar com vontade de ir trabalhar”

Após ter anunciado a saída da estação de Queluz de Baixo, na qual esteve vários anos, a apresentadora explicou que precisa de um novo desafio na carreira para evoluir profissionalmente.

Inês Gutierrez começou por afirmar que se trata de um ano de mudança “boa”. “É um ano de mudança boa. Vamos ver o que o futuro me reserva. Estou focada nos meus projetos, em criar conteúdos e em agarrar trabalhos que me desafiem profissionalmente. Certamente, que o meu futuro passa pela televisão”, disse, aos jornalistas nos Globos de Ouros da SIC, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Sobre ter deixado a TVI, a apresentadora afirmou ter sido uma decisão “muito pensada”, mas necessária para o futuro. “Foi uma decisão pensada e ponderada que não foi tida de ânimo leve. Foram anos numa casa, em que cresci muito, tive muitas oportunidades e me pôs onde estou, mas sinto que o meu caminho ali profissionalmente já não fazia sentido para aquilo que quero para a minha carreira. Portanto, foi uma decisão de carreira”, explicou.

A comunicadora esclareceu que existiram propostas de trabalho da TVI, contudo, não eram projetos com os quais se identificava. “Havia trabalho, mas não era aquele que queria para a carreira. Portanto, esta foi uma decisão minha, não foi da TVI. Fui que eu decidi sair”, frisou.

Por agora, Inês Gutierrez mostrou saber bem o que quer fazer em televisão: “Quero desafiar-me, quero crescer, quero acordar com vontade de ir trabalhar e sentir que estou a evoluir profissionalmente”.

“Felizmente, gosto de várias coisas, portanto consigo encaixar-me em diversos projetos. Tenho sempre de avaliar o projeto. Para mim, mais importante até do que o canal é o projeto em que estou inserida e aquilo que estou a fazer diariamente a fazer com o meu trabalho”, rematou, aos jornalistas.

Lembre-se que a apresentadora anunciou a saída do quarto canal em setembro. Aquando da partilha da notícia com os seguidores nas redes sociais, a comunicadora fez um balanço do período em que esteve na TVI, onde começou a trabalhar em 2016 na apresentação.

“Vivi os melhores anos profissionais aqui. […] Fiz parte de programas da manhã e da tarde, fiz reportagens e diretos de norte a sul do país, participei em várias emissões especiais, conheci histórias e pessoas, descobri culturas, dancei, cantei, chorei, ri e tive o privilégio de trabalhar com pessoas que admiro muito. Mas tudo tem o seu tempo. E decidi fechar um capítulo, deixando a equipa de apresentadores da TVI”, escreveu, agradecendo ainda a todos os profissionais com quem trabalhou.