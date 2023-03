Isabel Figueira já foi operada a um tumor e mostra-se no hospital

Isabel Figueira já foi operada a um tumor num ovário e mostrou na tarde desta terça-feira os primeiros minutos de recuperação.

A atriz e antiga manequim foi operada a um tumor num ovário e, depois da cirurgia, partilhou com os seguidores os primeiros momentos de recuperação, ainda hospitalizada.

“Obrigada pelas vossas mensagens”, escreveu Isabel Figueira nas redes sociais, para em seguida agradecer à equipa médica que a operou.

Recorde-se que nesta manhã a atriz fez a revelação do estado de saúde. “No mês passado ao fazer esses exames recebi novamente uma notícia que mudou tudo. Infelizmente, descobri que tenho um tumor no ovário esquerdo, com 6 cm por 5 cm sem certezas do que é, cujo diagnóstico só saberei depois de ser retirado e analisado”, disse.

“Esta notícia tem sido difícil de aceitar, voltei a sentir medo, felizmente tenho recebido o apoio incansável da minha família e amigos, que têm sido uma grande fonte de conforto e amor durante este momento desafiador”.