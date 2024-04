Iva Domingues é a nova apresentadora do “Big Brother Extra”

Depois do “Esta Manhã”, Iva Domingues abraça um novo projeto na TVI. A apresentadora irá conduzir o “Big Brother Extra” aos sábados.

Iva Domingues fazia parte do leque de apresentadores do matutino “Esta Manhã”, mas, com o cancelamento do formato, ainda não estava explícito qual seria o novo projeto da apresentadora na TVI.

Este sábado, 30 de maio, Iva recorreu às redes sociais para anunciar o regresso ao “Big Brother”. A comunicadora passa a estar responsável pela condução do “Extra” aos sábados.

“Feito. O primeiro de muitos! Obrigada a toda a equipa de produção e conteúdos do ‘Big Brother’ e aos comentadores. É o que vos digo: ‘volta sempre onde foste feliz! Nunca mais é sábado!”, escreveu na legenda de uma publicação.