Jacques recusa nomear e acaba expulsa pelo “Big Brother”

A quarta gala do “Big Brother” foi marcada por momentos intensos, nomeadamente a tomada de posição da Jacques que acabou expulsa pelo “Big Brother”.

Este fim de semana contou com duas galas do “Big Brother”, mas o momento que está a dar que falar aconteceu no domingo, 7 de abril. Já no fim da gala, enquanto os concorrentes nomeavam, Cláudio Ramos foi confrontando com uma tomada de posição por parte de Jacques Costa.

Na ardósia, que deveria conter os nomes dos participantes que queria nomear, Jacques escreveu “viva o coração limpo” e justificou: “O meu único voto em completo coração livre de qualquer culpa seria nenhum voto. Não quero contribuir para o que está a acontecer aqui, para a manipulação de um público”.

Após o sucedido, o “Big Brother” decidiu sancionar a concorrente com uma nomeação direta. Cláudio Ramos reagiu: “Qualquer concorrente que no meu programa se recuse a nomear, [para mim] seria automaticamente expulso, porque o programa tem entradas, nomeações, salvações e expulsões”.

“Se 20 concorrentes me disserem que não querem nomear, eu agarro no estojo e vou-me embora para casa! Eu não concordo com esta decisão do ‘Big’ e manifesto isto. Acato a decisão porque o ‘Big’ é soberano e eu sou apenas o apresentador”, acrescentou.

Perante as palavras do apresentador da TVI, “Big” reverteu a decisão inicial: “Como todos sabem, eu tenho uma relação próxima com o nosso apresentador. Estou a ouvir atentamente o lado do Cláudio e, por isso, decidi que a Jacques tem de nomear, caso contrário vai abandonar a minha casa. Peço-lhe que depois de deixar claro o seu ponto de vista, escolha três nomes para nomear”.

Jacques continuou sem nomear e, por isso, acabou expulsa da “casa mais vigiada do país”. A primeira concorrente não-binária do “Big Brother Portugal” estará esta segunda-feira, 8 de abril, no “Dois às 10”.