Jessica Athayde canta com Dino d’Santiago

A atriz e o cantor filmaram-se a cantar o tema “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong

Um momento raro numa “noite bonita”. Foi com esta frase que a atriz Jessica Athayde rematou a post de Instagram onde revelou que cantou ao lado de Dino d’Santigo.

Juntos, a atriz de 35 anos e o músico de 39, cantaram parte do tema “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong, acompanhados ao piano.

“Como isto nunca mais se vai repetir e não tenho vergonha na cara de desafinar porque amo cantar, ontem a minha noite acabou com um momento épico a cantar com o Dino d’Santiago (eu e mais 20 pessoas vá) mas só eu conto porque era eu ali colada já com um olho para a esquerda e outro para a direita”, justificou.