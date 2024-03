Jéssica Athayde não quer vestir-se de noiva no casamento com Diogo Amaral

Jéssica Athayde partilhou com os milhares de fãs que não pretende ir vestida de noiva no casamento com Diogo Amaral.

Estão em andamento os preparativos do casamento de Jéssica Athayde a Diogo Amaral, depois do pedido ter sido feito durante as recentes férias nas Maldivas.

“Estive de férias nas Maldivas e voltei noiva. Depois fui às Termas de Luso, que é espetacular, apesar de ter tido azar com o tempo”, partilhou a atriz com os milhares de seguidores.

“Começou a cena toda de ‘vou casar’ e é o caos. De repente vou ter de organizar isto tudo e temos estado aqui um bocadinho ‘tipo quando é que se começa?’, fizemos uma lista, há muita gente que vai chateada e triste porque queremos um casamento pequeno”, acrescentou.

“Não me quero vestir de noiva, não me imagino com o vestido, mas quero uma coisa toda muito bonita e com uma cerimónia espetacular. Preciso de uma ‘wedding planer’, apesar de saber exatamente o que quero”, rematou Jéssica Athayde.