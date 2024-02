Jéssica Athayde rendida a Diogo Amaral: “Ele disse sim!”

Jéssica Athayde mostrou-se rendida a Diogo Amaral, depois de o ator garantir que ambos vão ficar juntos para sempre. Seguidores falam em pedido de casamento.

Jéssica Athayde e Diogo Amaral continuam com o resto da família nas Maldivas e as notícias não param de chegar a Portugal: depois do ator ter publicado uma imagem da atriz em topless, foi a vez da artista reagir e mostrar a resposta de Diogo Amaral a um desafio… estampado no fato de banho.

“Ele disse sim!”, disse a artista, que desafiou Diogo Amaral com a frase “vais lavar o meu cabelo, mudar as fraldas, amar-me e envelhecer comigo?”

Muitos seguidores não ficaram indiferentes à resposta e garantem que Jéssica Athayde pediu o namorado em casamento e que Diogo Amaral aceitou.