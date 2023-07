Jesus Quisto com casa cheia no NOS Alive: “Precisamos do palco principal”

Os Jesus Quisto, banda que nasceu da série da RTP1 “Pôr do Sol”, tiveram casa cheia no dia do espetáculo do NOS Alive.

Depois de uma participação especial na final do Festival da Canção 2023, os Jesus Quisto estiveram presente no festival NOS Alive, e logo com casa cheia. Aliás, muitos fãs não conseguiram entrar na zona do espetáculo, como documentou o ator Diogo Amaral, um dos membros da banda que nasceu na série “Pôr do Sol”, da RTP1.

“Nunca achei que fosse estar cheio ontem, quanto mais ficar malta à porta sem conseguir entrar. Obrigada NOS Alive, mas para o ano precisamos de estar no palco principal, não gostamos de desiludir o nosso público”, escreveu Diogo Amaral nas redes sociais.

“Bem que tentámos”, reagiu a atriz Mariana Monteiro.