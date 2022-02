Jornalista Ana Leal deixa a TVI: “Hoje chorei”

Ana Leal deixou a TVI, informou esta tarde a jornalista nas redes sociais. Recorde-se que Ana Leal lidava com um processo disciplinar.

Um mês depois de lhe ter sido instaurado um processo disciplinar depois de o Conselho de Redação da TVI ter ficado a saber de conversas privadas com o diretor de Informação, Sérgio Figueiredo, Ana Leal deixou a estação de Queluz.

“20 Anos de TVI que chegaram ao fim. Moro num livro envelhecido pelo tempo. Hoje abri esse livro. As imagens sucedem-se. São a minha existência. O que vi. O que senti. O que ninguém poderá contar por mim. Nomes. Lugares. Pessoas. Rostos. Expressões. Montanhas. Vales. Cores. Cheiros. Medo. Esperança. Memórias. O que nunca me conseguirão tirar porque fui eu que escrevi essas linhas. Hoje chorei. Amanhã será outro dia”, escreveu Ana Leal no Facebook, para, em seguida, agradecer a vários ex-colegas, nomeadamente aos mais próximos: