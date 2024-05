José Castelo Branco já tem pulseira eletrónica

Mais de duas semanas após serem-lhe aplicadas medidas de coação, José Castelo Branco foi, esta sexta-feira, à Direção-Geral de Reinserção Social para lhe ser colocada a pulseira eletrónica, para que não se aproxime da mulher, Betty Grafstein. O antigo marchand é suspeito de violência doméstica.

Detido no início do mês após a mulher o denunciar por comportamento abusivo recorrente a profissionais de saúde do hospital onde continua internada, José Castelo Branco recebeu, esta sexta-feira, a pulseira eletrónica.

Suspeito de violência doméstica, o socialite mostrou-se num direto no Instagram quando se dirigia às instalações da Direção-Geral de Reinserção Social, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, confirmando que ia, finalmente, colocar o dispositivo que o impede de se aproximar de Betty Grafstein, com quem continua casado.

“Estou a caminho, vou levar com uma pulseira eletrónica, sim senhora. Vou cumprir a lei”, atirou, notando que “podia estar em Nova Iorque”. “Elas são tão burras que eu podia estar em Nova Iorque, ninguém me tirou os meus passaportes”, acrescentou.

Foi há mais de 15 dias que Castelo Branco recebeu como medidas de coação a proibição de contactar, por qualquer meio, a vítima, além de estar proibido de permanecer no hospital no qual a mesma se encontre e/ou na residência que a vítima vier a ocupar quando tiver alta hospitalar ou dela se aproximar, a menos de um quilómetro, com recurso a meios técnicos de controlo à distância, ou seja, a pulseira eletrónica que agora lhe foi colocada.