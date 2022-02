José Condessa e Bárbara Branco protagonizam série da RTP1

José Condessa e Bárbara Branco serão os protagonistas da mais recente série da RTP1, “O Crime do Padre Amaro”.

O casal fará novamente par romântico na ficção. Depois de “Bem Me Quer”, da TVI, os atores prepararam-se para protagonizar a série da RTP1 “O Crime do Padre Amaro” e interpretar as personagens Padre Amaro e Amélia, relatando a polémica história de ambos.

Apesar de ainda não haver data prevista de estreia, a série, realizada por Leonel Vieira, terá seis episódios, de 45 minutos cada.

Além de José Condessa e Bárbara Branco, fazem ainda parte do elenco atores como Sérgio Praia, Filomena Gonçalves, José Raposo, Diogo Martins.