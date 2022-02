Júlia Palha tem novo look

A atriz da novela “A Serra”, exibida na SIC, acaba de mudar de visual e fá-lo, assegura, em nome de um “novo projeto”

Mais curto, mais escadeado e uma franja gigante a cair pela lateral do rosto. Júlia Palha, que incarna atualmente a personagem Fátima Roque Neto, na trama exibida pela SIC, A Serra, tem uma nova imagem. Mudou o corte de cabelo, ficando francamente mais curto, e garante que o fez ao serviço de “um novo projeto”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Júlia Van Zeller Palha (@juliapalha)

De entre os comentários que se fizeram na rede social Instagram do rosto da ficção de Paço D’Arcos, já ecoam apostas: se uns veem no novo corte de cabelo uma cara angelical, outros antecipam a vilania. Certo é que a atriz de 22 anos não adiantou detalhes sobre as novas produções que via integrar.

Aguarda-se, porém, a estreia dos trabalhos que Júlia Palha integra e que estão em pós-produção. Ainda este ano, espera-se a estreia do filme dramático “Campo de Sangue”, com base numa história de Dulce Maria Cardoso e com atrizes como Alba Batista. Para 2022, deverá chegar “Amo-te Imenso”, filme do realizador brasileiro Hermano Moreira.