Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mudaram de casa: “Ficámos apaixonados”

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mudaram-se, recentemente, de casa e a atriz explica agora que o casal queria um “espaço maior”.

Já estão instalados. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mudaram-se para a casa nova, avaliada, segundo o site da “Flash”, em 1,95 milhões de euros. A atriz explicou na recente festa do 31.º aniversário da TVI, no Casino Estoril, os motivos da mudança.

“Precisávamos de uma casa maior. Temos o nosso bebé, mas queremos ter mais filhos, e temos a Lua, a nossa cadela, que também faz parte da família”, referiu aos jornalistas antes de entrar no Salão Preto e Prata, onde foi um dos rostos do quarto canal a conduzir a gala.

“A casa, quando entrámos nela, já nos tínhamos apaixonado. Claro que queremos sempre por algumas coisas ao nosso gosto. Já lá estamos e estamos muito contentes”, referiu ainda.

A parte da decoração “vai começar agora”. “Devagarinho e com calma. Tem que ser tudo pensado e temos que tratar da decoração do quarto do bebé. Primeiro o Vicente, depois nós”, rematou Kelly Bailey.